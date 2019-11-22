Мединский заявил об отсутствии цензуры в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что цензура запрещена в России, поэтому ее в стране нет. Об этом он скакал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Глава Минкультуры рассказал, что чиновник не имеет права запрещать или разрешать творческое действо до обнародования. Но в России такого, по его мнению, и не встретить.

«Цензура в стране запрещена, ее нет», — подчеркнул Мединский.

Также он отметил, что Минкультуры не в праве регламентировать и останавливать что-то. Однако ведомство может не разрешить выдать прокатное удостоверение по некоторым пунктам закона.

От своего имени он признался, что ему не нравятся голые тела на сцене и тд.

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