В МХАТ имени Горького не знали о намерении Дорониной поговорить с Путиным

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Татьяна Доронина на праздничном вечере... Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Татьяна Доронина на праздничном вечере...
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Татьяна Доронина на праздничном вечере...
Нина Зотина/РИА «Новости»

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Наталья Федотова сообщила, что в театре не знали о намерении директора театра Татьяны Дорониной пообщаться с президентом Владимиром Путиным в рамках мероприятия в Кремле.

Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Кроме того, мы даже волновались, что, возможно, она не сможет прийти [на церемонию]. Потому что не знали, как у нее будет со здоровьем. Но рады, что она пришла и что так хорошо выглядела», — добавила она.

Федотова добавила, что пока каких-либо изменений в театре не произошло.

Ранее актеры МХАТ им. М.Горького опубликовали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина вернуть полномочия экс-худруку театра Татьяне Дорониной.

На вручении госнаград в Кремле Путин с Дорониной говорили около 40 минут.

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