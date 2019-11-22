В МХАТ имени Горького не знали о намерении Дорониной поговорить с Путиным

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Наталья Федотова сообщила, что в театре не знали о намерении директора театра Татьяны Дорониной пообщаться с президентом Владимиром Путиным в рамках мероприятия в Кремле.

Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Кроме того, мы даже волновались, что, возможно, она не сможет прийти [на церемонию]. Потому что не знали, как у нее будет со здоровьем. Но рады, что она пришла и что так хорошо выглядела», — добавила она.

Федотова добавила, что пока каких-либо изменений в театре не произошло.

Ранее актеры МХАТ им. М.Горького опубликовали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина вернуть полномочия экс-худруку театра Татьяне Дорониной.

На вручении госнаград в Кремле Путин с Дорониной говорили около 40 минут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным

— В МХАТ имени Горького ждут изменений после разговора Путина с Дорониной