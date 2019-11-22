В группе лидера Rammstein анонсировали участие Лободы в их клипе
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Участник музыкальной группы Lindemann Петер Тэгтрэн, основателем которой является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, выложил в своем Instagram изображение тизера клипа, в котором есть намек на появление Светланы Лободы.
Отмечается, что на рисунке запечатлен сам Линдеманн и шведский актер Петер Стормаре в образе космонавта.
Кроме того, Тэгтрен тоже представлен как космонавт. При этом на руках у него лежит девушка, которая похожа на Лободу.
Известно, что слухи о романе Лободы и Линдеманна появились еще в 2017 году.
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