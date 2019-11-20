Звезду «Пацанок» задержали за дебош в аэропорту

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Звезду шоу «Пацанки» Анну Михееву, выступающую под псевдонимом Хофманита, задержали за дебош в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

В ведомстве утверждают, что девушка была пьяна, и сотрудник полиции пытался ее задержать. Она оказывала сопротивление, нецензурно ругалась и пнула его. Сейчас возбуждены уголовное и административное дела, Хофманита отпущена под подписку о невыезде.

В Instagram девушка подтвердила, что ее задерживали, и уточнила, что это не связано с наркотиками и проституцией.

Шоу «Пацанки» выходит на канале «Пятница!». На шоу «неблагополучным» девушкам помогает измениться команда профессионалов.

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