Звезду «Пацанок» задержали за дебош в аэропорту
Звезду шоу «Пацанки» Анну Михееву, выступающую под псевдонимом Хофманита, задержали за дебош в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
В ведомстве утверждают, что девушка была пьяна, и сотрудник полиции пытался ее задержать. Она оказывала сопротивление, нецензурно ругалась и пнула его. Сейчас возбуждены уголовное и административное дела, Хофманита отпущена под подписку о невыезде.
В Instagram девушка подтвердила, что ее задерживали, и уточнила, что это не связано с наркотиками и проституцией.
Шоу «Пацанки» выходит на канале «Пятница!». На шоу «неблагополучным» девушкам помогает измениться команда профессионалов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На звезду «Идиота» завели административное дело
— Татарская певица извинилась за «шашлык из кошки»
— Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета Барнаул — Москва