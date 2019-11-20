В Латвии остановили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию девяти российских каналов на территории республики, так как их конечный бенефициар Юрий Ковальчук попал в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на

Как отмечается, запрету подверглись телеканалы «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

Известно, что русскоязычные телеканалы не будут транслироваться на территории Латвии до тех пор, пока по отношению к российскому бизнесмену Ковальчуку действуют санкции.

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