Депутат Мосгордумы предлагает добавить «Ё» в названия станций метро

Маргарита Русецкая, депутат Московской городской думы и ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, рассказала о необходимости использования буквы «ё» в названиях станций метро. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Русецкой, в настоящее время она участвует в подготовке обращения к руководству московского метрополитена с предложением обязательно использовать «ё» при написании названий станций.

Депутат объяснила, что отказ от обозначения буквы «ё» может вызвать затруднение у туристов или иностранцев, изучающих русский язык, а также привести к искажению исторического названия.

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