Сыгравший Гитлера актер отреагировал на закон о показе нацистской символики

Известный по роли Адольфа Гитлера в комедии «Гитлер капут!» актер Михаил Крылов отреагировал на принятие Госдумой закона, который позволяет показ нацистской символики либо атрибутики в произведениях науки, литературы, а также искусства. Об этом он сказал «Газете.Ru».

По его словам, он не понимает, почему нужно замазывать свастику, если она уже есть в фильмах или книгах.

«Я не понимаю, если свастика есть, то зачем ее замазывать? Также вызывает вопрос, как определить, что является пропагандой, а что [осуждением]? Где эта параллель?», — посетовал Крылов.

Согласно законопроекту, который был принят Госдумой 19 ноября, показ нацисткой символики возможен в учебных и просветительских целях при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

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