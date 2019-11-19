Госдума приняла закон о показе нацистской символики в учебных и просветительских целях

Государственная дума России на пленарном заседании приняла закон, который позволяет показ нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инициаторами проекта выступили вице-спикер Петр Толстой, а также председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарев.

Согласно документу, подобные символики можно демонстрировать в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях.

Однако, как заявляют депутаты, показ возможен лишь при формировании «негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

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