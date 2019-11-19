Верник назвал бредом информацию о своей госпитализации

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Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9... Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер театра и кино Игорь Верник заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, он узнал о своей госпитализации из СМИ.

«Я только что прочитал о госпитализации в СМИ и теперь думаю — куда все эти СМИ госпитализированы?», — заявил Верник.

По его словам, информация о госпитализации — «полный бред».

Ранее о госпитализации артиста сообщили телеграм-каналы.

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