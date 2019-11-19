Верник назвал бредом информацию о своей госпитализации
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Актер театра и кино Игорь Верник заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, передает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, он узнал о своей госпитализации из СМИ.
«Я только что прочитал о госпитализации в СМИ и теперь думаю — куда все эти СМИ госпитализированы?», — заявил Верник.
По его словам, информация о госпитализации — «полный бред».
Ранее о госпитализации артиста сообщили телеграм-каналы.
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