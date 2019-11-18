Писатель Алексей Иванов завел Instagram

Российский писатель Алексей Иванов завел страницу в Instagram.

Пока он разместил только две публикации. В первой публикации писатель анонсирует выход книги, основанной на пятнадцатилетнем диалоге с читателями, который он ведет на своем сайте. Также он рассказал, что книга выйдет весной, а рукопись отправится в издательство в декабре.

По его словам, он будет публиковать на своей странице ответы на вопросы читателей.

Во второй публикации Иванов уже отвечает на вопрос, который ему задал пятилетний читатель.

Алексей Иванов написал романы «Географ глобус пропил», «Общага на крови», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок», сценарий «Хребет России» и другие работы.