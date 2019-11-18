Модель из Ростова отреагировала на шутки Павла Воли о ней

Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону высказала свое мнение по поводу выступления резидента Comedy Club Павла Воли, который пошутил про нее. Об этом она написала в Instagram.

«Я понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно», — написала Лиман.

В издании пояснили, что в своем выступление Воля рассказал о ростовчанке, а именно о слухах, что она станет главой пресс-службы городской администрации. Отмечается, что эту новость распространяла сама Лиман, официального подтверждения ее не было.

Шоумен обратил внимание на грамматические ошибки, которые делает модель в своих постах, а также показал зрителям несколько откровенных снимков девушки.

В комментариях под фото у модели поинтересовались, в таком же ли виде она ходит в администрацию. В ответ на это девушка заявила, что она туда не ходит.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли взорвали сеть дебютным треком