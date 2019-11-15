Актрису Марию Стерникову нашли в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

Где была найдена женщина, не сообщается, однако известно, что ее личность подтвердила сиделка.

75-летняя женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, ранее пропала в столице.

Артистка вышла прогуляться вместе со своей сиделкой и собакой вечером 14 ноября. Ее помощница отвлеклась на собаку возле дома на Зоологической улице, и в это время артистка исчезла.

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