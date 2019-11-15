Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после выступления в Новосибирске, где Галкин заявил о цензуре, ему начали отменять выступления. «Это решает не руководство телеканалов, а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят», — предположил Винокур.

По мнению артиста, Галкин мог не знать, что его записывают на видео. «Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны», — сказал Винокур.

Кроме прочего, во время своего выступления Максим Галкин шутил над коллегой по экрану Владимиром Соловьевым и указывал на то, что президент России Владимир Путин находится у власти дольше Леонида Брежнева.

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