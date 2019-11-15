Губерниев оценил возможность поездки Бузовой на «Евровидение»

Телеведущий Дмитрий Губерниев, который комментировал телевизионную трансляцию конкурса «Евровидение» в России, оценил в разговоре с «Газетой.Ru» возможность поездки на песенный конкурс певицы Ольги Бузовой.

«Я думаю, что у нашей страны хватит ума, чтобы послать какого-то другого артиста, потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем. Во-первых, это конкурс песни, а я не думаю, что у Ольги Бузовой будет вкус на хорошую песню. Она девушка, конечно, талантливая в каких-то областях, но еще раз повторяю, что у Российской Федерации, я надеюсь, хватит ума послать другого исполнителя на конкурс «Евровидение», потому что иначе мы обосремся», — заявил Губерниев.

При этом он добавил, что уважает творчество Бузовой.

«Я с уважением отношусь к творчеству Ольги Бузовой, но «Евровидение» — это конкурс для других исполнителей», — отметил Губерниев.

Ранее Бузова на своем концерте заявила, что следующую песню споет на «Евровидении».

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