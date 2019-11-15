Пропала актриса Мария Стерникова
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В Москве пропала 75-летняя актриса, мама актера Александра Носика Мария Стерникова, передает Mash.
Известно, что артистка вышла прогуляться вместе со своей сиделкой и собакой вечером 14 ноября. Ее помощница отвлеклась на собаку возле дома на Зоологической улице, и в это время артистка исчезла.
После обращения сиделки в полицию начались поиски Стерниковой, осложняющиеся тем, что актриса не имеет при себе мобильного телефона и страдает от болезни Альцгеймера.
Мария Стерникова всю жизнь проработала в Малом театре. Играла в фильмах «Мальчик со шпагой», «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего».
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