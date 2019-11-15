«Драко Малфоя» спросили о съемках в продолжении «Гарри Поттера»
Снявшийся в роли Драко Малфоя в киносаге о «Гарри Поттере» Том Фелтон в беседе с Red Carpet News TV ответил на вопрос о съемках звездного состава актеров «поттерианы» в новых фильмах по вселенной писательницы Джоан Роулинг:
Сперва он спросил, сколько ему собираются предложить, а после заявил, что не верит в воссоединение актерского состава. «Я думаю, восемь уже снятых фильмов были восхитительными и мы сделали все, что могли», — сказал он.
Фелтону намекали на возможность съемок в экранизации пьесы Джоан Роулинг «Проклятое дитя», продолжающей события »Гарри Поттера». В 2018 году произведение уже было поставлено на театральной сцене.
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