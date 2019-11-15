В сети снова «похоронили» Дуэйна «Скалу» Джонсона
В соцсетях распространилась информация о гибели актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, сообщает Metro.
В сообщении о смерти авторы публикаций цитируют новостное агентство «Би-би-си», якобы сообщившее, что 47-летний артист погиб после неудачного трюка.
Сообщения репостили тысячи поклонников в то время как Дуэйн Джонсон продолжал вести соцсети. Это уже не первый случай, когда актера «хоронят» после фейковых новостей.
Дуэйн «Скала» Джонсон — американский рестлер и актер. В 2019 году на экраны вышел фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Джонсоном в одной из главных ролей.
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