Джей Ло обвинила режиссера в домогательствах

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Певица Дженнифер Лопес в беседе с The Hollywood Reporter рассказала, что во время съемок одного из фильмов на заре карьеры ее домогался режиссер.

Джей Ло готовилась к съемкам топлес, и режиссер попросил ее раздеться заранее и показать обнаженную грудь, что возмутило будущую звезду мирового масштаба. Она заявила, что не будет делать этого не на съемочной площадке, но готова снять майку перед камерой по сценарию.

Лопес была напугана просьбой и расценила ее как злоупотребление служебным положением.

В июле Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. 12 сентября в прокат вышел фильм «Стриптизерши», в котором она сыграла одну из главных ролей.

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