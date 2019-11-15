Галустян запел вслед за Реввой

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Звезда Comedy Club Михаил Галустян опубликовал на YouTube дебютный клип «Хочу тибя любицца» под творческим псевдонимом Супер Жорик.

Клип снят в Сочи, по сюжету, Галустян ездит по городу с друзьями и влюбляется в эффектную девушку. «Это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви», — говорится в аннотации к видеоролику.

В комментариях Галустяна сравнили с другим поющим комиком — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков. «Этому может быть только одно объяснение: на съемках «Алкоголички» Пирожков укусил Галустяна», «У Артура Пирожкова серьезный конкурент появился», — пишут зрители.

Актеру и продюсеру Михаилу Галустяну 40 лет. Экс-участник КВН и резидент Comedy Club.

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