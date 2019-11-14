Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года. Об это актриса рассказала «Пятому каналу».

Мужем Поплавской станет радиоведущий Евгений Яковлев. Они знакомы больше десяти лет.

Спустя несколько месяцев после знакомства Яковлев сделал предложение, но тогда Поплавская ответила отказом.

«Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрили в солдаты», — сказала она.

Спустя почти пять лет отношений 52-летняя актриса согласилась.

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