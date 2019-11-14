Кончаловский рассказал об отставании России от США

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Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию «Аргументы и факты» поделился мыслями об «отставании» России от США.

Об этом он упомянул, рассуждая о видоизменении мировой культуры. По мнению Кончаловского, Россия слишком сильно хочет догнать и перегнать Америку, но отстает. «Поэтому у нас еще остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Е­вропы. Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — поделился своим мнением он.

Кончаловский отметил, что через 10–15 лет европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву и в Россию, чтобы посмотреть, «как у них когда-то было».

14 ноября 2019 года в широкий прокат выходит новая картина Андрея Кончаловского «Грех», посвященная скульптору Микеланджело Буонарроти.

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