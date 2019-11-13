Time впервые опубликовал рейтинг восходящих звезд

Журнал Time впервые в истории выложил рейтинг TIME 100 Next, куда вошли молодые музыканты, артисты, спортсмены, бизнесмены и другие.

Как известно, в него попали люди, определяющие будущее тех сфер деятельности, в которых они работают.

Отмечается, что в рейтинге оказались люди разного возраста.

Так, в список включили 14-летнюю Алису Лю, которая является самой молодой в истории победительницей чемпионатов США по фигурному катанию. Кроме того, в рейтинг попал 44-летний лидер израильской партии «Хадаш» Айман Уда.

Также среди известных личностей в списке присутствует актер Эзра Миллер, американский писатель и поэт Джейсон Рейнольдс, певица Билли Айлиш, режиссер Райан О`Коннел, комик Боуэн Янг и другие.

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