Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Отмечается, что конкурентками Тороденко в номинации были певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова.

Сама телеведущая после вручения премии заявила, что раньше работала и трудилась для себя, а сейчас старается подать пример своему сыну.

«Дети эти движок жизни, они очень мотивируют», — подчеркнула Тодоренко в интервью «kp.ru».

Она также поблагодарила мужа певца Влада Топалова и свою семью за поддержку, а также рассказала о планах на пополнение семьи до пятерых детей.

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