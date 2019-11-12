Соловьев отреагировал на два уголовных дела, которые завели на него на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Газете.Ru», на каких основаниях Украина могла завести против него уголовное дело.
«Я не имею ни малейшего представления — это вам надо их спрашивать. А что, разве для того, чтобы наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея нужен какой-то повод? Им недостаточно того, что я еврей и антинацист?
Я лично пока ничего не нарушил — на Украину я не въезжал — я туда невъездной. Я высказываю свою позицию как журналист. Им это не нравится — соболезную. Они считают, что я нарушаю их законы — а я не субъект их права, я не гражданин Украины и не нахожусь на их территории. То есть они даже юридически безграмотны».
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева завели уголовное дело.