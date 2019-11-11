В Госдуме разъяснили маркировку произведений «не рекомендовано для детей»

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» объяснила необходимость введения предупреждения «не рекомендовано для детей», которое использовалось бы для маркировки произведений искусства.

По ее словам, возможное нововведение позволит родителям и учителям самим решать, на какие культурные мероприятия можно ходить несовершеннолетним.

«Смотрите: в Третьяковской галерее проходила выставка выдающегося отечественного живописца, мастера сурового стиля Гелия Коржева. Посетители, которые привели с собой детей-подростков, обратились с жалобой в администрацию: якобы картины оказывают негативное воздействие на их психику. Третьяковка вынужденно промаркировала выставку 18+. Хотя именно в таких случаях может помочь предупреждение «не рекомендовано для детей». Дальше родители и педагоги сами решают, нужно посещать данное мероприятие или нет. Есть подростки с тонким восприятием искусства, есть те, кто учится в художественных школах. На каком основании вы лишаете талантливых, любознательных детей возможности развиваться?» — пояснила Ямпольская.

Полное интервью с главой комитета Государственной думы по культуре читайте здесь.