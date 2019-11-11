Шнуров рассказал о возможной замене фронтмена «Ленинграда»

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Рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы «Ленинград», передает ТАСС со ссылкой на интервью Шнурова ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

Кроме того, Шнуров сказал, что может представить, как руководит человеком. Он также намекнул, что музыканты группы могут объединиться в группу с условным названием «Ленинград-2». «Я буду счастлив, если это будет успешно, если это будет круто», — поделился артист.

Группа «Ленинград» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. О прощальном туре «Ленинграда» стало известно весной 2019 года.

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