Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

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Президент РФ В. Путин посетил юбилейный вечер А. Пахмутовой Президент РФ В. Путин посетил юбилейный вечер А. Пахмутовой
Президент РФ В. Путин посетил юбилейный вечер А. Пахмутовой
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем, сообщает РИА «Новости».

Президент поднялся на сцену Большого театра и вручил Пахмутовой букет цветов.

Он также наградил ее орденом Андрея Первозванного.

«Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал Путин.

Путин отметил, что Пахмутова умеет найти то главное, что проникает в душу каждого россиянина.

9 ноября выдающемуся советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.