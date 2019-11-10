Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем, сообщает РИА «Новости».

Президент поднялся на сцену Большого театра и вручил Пахмутовой букет цветов.

Он также наградил ее орденом Андрея Первозванного.

«Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал Путин.

Путин отметил, что Пахмутова умеет найти то главное, что проникает в душу каждого россиянина.

9 ноября выдающемуся советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.