Майли Сайрус перенесла операцию

Певица Майли Сайрус проходит реабилитацию после операции на голосовых связках, сообщает People со ссылкой на информированные источники.

Проблемы с голосовыми связками певицы были обнаружены во время ее госпитализации с тонзиллитом в октябре 2019 года, тогда же стало известно о необходимости хирургического вмешательства.

Операция прошла успешно. Процесс реабилитации может занять несколько недель, из-за чего Сайрус придется отложить работу над новыми песнями до следующего года.

По сообщению источников, певица чувствует себя хорошо и идет на поправку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Майли Сайрус экстренно госпитализирована