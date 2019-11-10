Майли Сайрус перенесла операцию
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Певица Майли Сайрус проходит реабилитацию после операции на голосовых связках, сообщает People со ссылкой на информированные источники.
Проблемы с голосовыми связками певицы были обнаружены во время ее госпитализации с тонзиллитом в октябре 2019 года, тогда же стало известно о необходимости хирургического вмешательства.
Операция прошла успешно. Процесс реабилитации может занять несколько недель, из-за чего Сайрус придется отложить работу над новыми песнями до следующего года.
По сообщению источников, певица чувствует себя хорошо и идет на поправку.
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