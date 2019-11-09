Режиссера Романа Полански снова обвинили в сексуальном насилии

Французская актриса Валентина Монньер обвинила режиссера Романа Полански в том, что он изнасиловал ее в 1975 году. Об этом сообщает Le Parisien.

Актриса утверждает, что это произошло, когда ей было 18 лет. Она поехала на лыжный курорт в Швейцарии, в город Гштаад, где познакомилась с Полански. Тот якобы пригласил ее к себе в номер, напал на нее, избил и изнасиловал.

Отмечается, что слова Монньер подтвердили несколько источников.

Тем временем, адвокат Полански отрицает все обвинения. Против режиссера не смогут завести уголовное дело из-за истекшего срока давности.

Актриса заявила о случившемся в неделю, когда во Франции выходит новый фильм Палански «Офицер и шпион».

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