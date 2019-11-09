Шесть российских фильмов впервые претендуют на «Золотой Глобус»

Шесть российских картин вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о фильмах Кантемира Балагова «Дылда», Константина Фама «Кадиш», Бориса Акопова «Бык», Алексея Козлова «Спасти Ленинград», Владимира Аленикова «Странники терпенья», а также картина Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига».

В материале сообщается, что всего в лонг-лист номинантов премии попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. А шорт-лист категории, в который обычно попадают не более четырех-пяти картин, будет объявлен 9 декабря 2019 года.

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