Стали известны подробности госпитализации Игоря Верника
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Стали известны подробности госпитализации российского актера Игоря Верника с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал «360».
Его брат — Вадим Верник — рассказал, что у актера случилось обострение остеохондроза, в связи с чем Веника отвезли в Боткинскую больницу.
Уточняется, что медики провели обследование, а также сделали укол обезболивающего.
Вадим Верник добавил, что актера отпустили домой, поскольку оснований для госпитализации нет.
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