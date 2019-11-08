Стали известны подробности госпитализации Игоря Верника

Стали известны подробности госпитализации российского актера Игоря Верника с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Его брат — Вадим Верник — рассказал, что у актера случилось обострение остеохондроза, в связи с чем Веника отвезли в Боткинскую больницу.

Уточняется, что медики провели обследование, а также сделали укол обезболивающего.

Вадим Верник добавил, что актера отпустили домой, поскольку оснований для госпитализации нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Игоря Верника срочно госпитализировали