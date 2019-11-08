Стали известны подробности госпитализации Игоря Верника

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Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9... Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стали известны подробности госпитализации российского актера Игоря Верника с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Его брат — Вадим Верник — рассказал, что у актера случилось обострение остеохондроза, в связи с чем Веника отвезли в Боткинскую больницу.

Уточняется, что медики провели обследование, а также сделали укол обезболивающего.

Вадим Верник добавил, что актера отпустили домой, поскольку оснований для госпитализации нет.

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