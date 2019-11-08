Шоумен Андрей Молочный назвал фашистов в Киеве «кошмарным сном»

Известный юморист и шоумен Андрей Молочный выразил мнение, что происходящее на его родине — Украине является «кошмарным сном». Об этом он написал в посте в Instagram, приуроченном к прошедшему Дню освобождения Киева.

Известно, что город от фашистских захватчиков был освобожден войсками 1-го Украинского фронта 6 ноября 1943 года.

Шоумен считает, что сейчас это событие имеет очень важное значение, поскольку еще пять лет назад он «и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты».

«Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов», — написал Молочный.

Он отметил, что происходящее сегодня на Украине является для него «рваной раной на сердце».

При этом он надеется, что Киев как и 76 лет назад будет освобожден «от фашисткой нечисти, от нелюдей».