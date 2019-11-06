Экстренно госпитализирована Катрин Денев

Французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц, сообщает Le Parisien.

Точный диагноз 76-летней актрисы не называется, однако известно, что она госпитализирована в серьезном состоянии. Врачи обследуют звезду «Шербурских зонтиков».

До госпитализации Денев снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.

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