Экстренно госпитализирована Катрин Денев

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Французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц, сообщает Le Parisien.

Точный диагноз 76-летней актрисы не называется, однако известно, что она госпитализирована в серьезном состоянии. Врачи обследуют звезду «Шербурских зонтиков».

До госпитализации Денев снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.

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