«Получала награду под украинским флагом»: о скандале вокруг премии MTV
Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) в своем Instagram высказалась по поводу скандала, который случился из-за ее награды на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia».
Как известно, после этого многие СМИ сообщили, что певица получила награду в номинации «Лучший российский исполнитель».
Артистка подтвердила, что одержала победу в категории «Лучший артист по версии MTV Russia».
По ее словам, данная номинация никоим образом не привязана к стране или к гражданству.
«На красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом!», — отметила Maruv.
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