Казанцы пожаловались на «неадекватный» концерт МакSим

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Жители Казани пожаловались на сольный концерт певицы МакSим, пишут местные СМИ.

По мнению казанцев, артистка не пела, а читала свои песни, и неадекватно себя вела — например, во время исполнения песни смотрела в одну точку не меняя положения. В защиту МакSим другие посетители концерта высказывают предположение, что на певице сказались стресс и утомление. «Что с ней, пустой взгляд, тупое движение рукой и миллион запинок», — поделилась одна из зрительниц в Instagram.

Поклонники предполагают, что певица могла перед концертом употребить горячительные напитки или все еще не оправиться после тяжелой аварии.

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