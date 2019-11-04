Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового

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Спектакль с участием Василия Ланового «Последние луны» был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает «Рен ТВ» со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.

Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.

Актер театра и кино Василий Лановой с 1957 года играет в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. В 1985 году стал народным артистом СССР, в 2019 году он удостоился звания героя Труда России.

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