Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового «Последние луны» был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает «Рен ТВ» со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.
Актер театра и кино Василий Лановой с 1957 года играет в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. В 1985 году стал народным артистом СССР, в 2019 году он удостоился звания героя Труда России.
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