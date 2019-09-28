Путин глубоко соболезнует из-за кончины Марка Захарова

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует из-за смерти российского режиссера, руководителя театра Ленком Марка Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Известно, что культурный деятель скончался в субботу утром, 28 сентября.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — сказал Песков.

В мэрии Москвы сообщили, что режиссера могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Однако в телеграм-каналах сообщают, что руководство Ленкома обратилось с просьбой к мэру столицы Сергею Собянину предоставить семье Захарова место для его захоронения в Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что умер режиссер Марк Захаров.