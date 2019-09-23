СК раскрыл убийство Михаила Круга

Следователи рассказали об обстоятельствах убийства исполнителя Шансона Михаила Круга, которого застрелили в 2002 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в СК, удалось детально восстановить картину убийства исполнителя.

Выяснилось, что члены банды «Тверские волки» напали на дом певца с целью ограбления, но убивать мужчину не хотели. В этом признался пожизненно осужденный участник банды «Тверские волки» Александр Агеев. Он добавил, что Круга застрелили, когда тот «внезапно» встал на пути у бандита, желавшего ограбить артиста.

В Следственном комитете предполагают, что застрелил певца член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери.

Ранее СМИ писали, что свидетель убийства Круга задушил сокамерников.