По делу о мошенничестве задержаны замглавы департамента и экс-чиновник Минкульта

В Москве по делу о крупном мошенничестве задержали бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова, передает ТАСС.

В Басманном суде решается вопрос об избрании Цветному меры пресеченияж

Фабула обвинения пока не оглашалась.

Кроме того, по этом делу задержан действующий замглавы департамента охраны культурного наследия Павел Мосолов. Суд также решает вопрос о его аресте.

Также по делу будет рассмотрено ходатайство об аресте двух бизнесменов.