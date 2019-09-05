Умер Константин Симун

Советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун скончался в США, передает «Фонтанка» со ссылкой на Татьяну Юрьеву, директора музея современного искусства имени С.П.Дягилева СПбГУ.

По словам Юрьевой, каждая встреча с ним вселяла в нее уверенность в обаянии, уме и таланте Симуна. «Талантливый и нелепый в своей концептуальной простоте, он как-то сказал мне: «Знаешь, как у Эдгара По, — о себе мне сказать почти нечего», — вспоминает она.

Константин Симун почти окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и был исключен за формализм. В 1966 году получил заказ на памятник тем, кто перевозил грузы и людей по «Дороге жизни», — монумент «Разорванное кольцо», стал широко известен благодаря этой работе.

Входил в творческую «Группу Одиннадцати», в 1988 году переехал в США.