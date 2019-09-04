В Сети появился трейлер фильма «Плохие парни 3»

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На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма «Плохие парни 3».

Режиссерами картины стали Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Главные роли исполнили американские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Также в картине сыграли Джо Пантолиано, Ванесса Хадженс и другие артисты.

Первая часть вышла в 1995 году, вторую свет увидел в 2003 году.

Премьера новой части фильма запланирована на 17 января 2020 года.

Ранее в Сети появился финальный трейлер «Джокера» на русском языке.