Джули Эндрюс рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась в кино

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Актриса Джули Эндрюс во время премьеры фильма «Спасти мистера Бэнкса» на студии Уолта... Актриса Джули Эндрюс во время премьеры фильма «Спасти мистера Бэнкса» на студии Уолта...
Актриса Джули Эндрюс во время премьеры фильма «Спасти мистера Бэнкса» на студии Уолта...
Kevork Djansezian/Reuters

Британская актриса Джули Эндрюс рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась во время работы в кино. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, счастливое для нее время было, когда фильмы, в которых она играла роли, не выходили на экраны. Однако впоследствии эти фильмы показали зрителям.

«…если честно, такая внезапная популярность сбивает с ног неподготовленного человека», — призналась Эндрюс.

Она добавила, что также боялась работы над фильмом «Виктор/Виктория», где ей предстояло исполнить роль женщины, притворяющейся мужчиной. Она была уверена, что аудитория не примет ее в мужском образе.

«Сперва я не понимала, что делать, я начала изучать мужчин — как они сидят, что они делают», — сказала Эндрюс.

Ранее сообщалось, что Джули Эндрюс получила почетную премию Венецианского кинофестиваля.