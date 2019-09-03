Джули Эндрюс рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась в кино

Британская актриса Джули Эндрюс рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась во время работы в кино. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, счастливое для нее время было, когда фильмы, в которых она играла роли, не выходили на экраны. Однако впоследствии эти фильмы показали зрителям.

«…если честно, такая внезапная популярность сбивает с ног неподготовленного человека», — призналась Эндрюс.

Она добавила, что также боялась работы над фильмом «Виктор/Виктория», где ей предстояло исполнить роль женщины, притворяющейся мужчиной. Она была уверена, что аудитория не примет ее в мужском образе.

«Сперва я не понимала, что делать, я начала изучать мужчин — как они сидят, что они делают», — сказала Эндрюс.

Ранее сообщалось, что Джули Эндрюс получила почетную премию Венецианского кинофестиваля.