Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Американский актер Микки Рурк вызвал бурное осуждение в Интернете, когда появился на шоу шоу Good Morning Britain после пластической операции. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, он появился на шоу с маленькой собакой и в ковбойской шляпе. Пользователям не понравилась обновленная внешность Рурка.

«Покойся с миром, лицо Микки», — написал Джим Тейлор.

По словам Линдси Грэхем, актер стал похож на недавно разведенную тетушку, которая направляется на девичник.

Ранее сообщалось, что Рурк получил предложение сняться в фильме Стаса Барецкого «Брат­­-3».