Объявлен шорт-лист Букеровской премии

На русском языке вышла книга Салмана Рушди «Джозеф Антон»
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Одна из самых известных в мире литературных премий, Букеровская, объявила шорт-лист, передает The Guardian.

Победитель будет назван 14 октября. В шорт-лист вошли «Заветы» Маргарет Этвуд, «Кихот» Салмана Рушди, Ducks, Newburyport Люси Элманн, «Женщина, девочка, другое» Бернардин Эрнесто, «Оркестр меньшинств» Чигози Обиомы, «10 минут и 38 секунд в этом странном мире» Элиф Шафак.

Этвуд и Рушди становились лауреатами Букеровской премии в 2000 и 1981 годах соответственно.

«Заветы» Маргарет Этвуд стали продолжением ее популярной книги «Рассказ служанки».