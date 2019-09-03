Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Одна из самых известных в мире литературных премий, Букеровская, объявила шорт-лист, передает The Guardian.
Победитель будет назван 14 октября. В шорт-лист вошли «Заветы» Маргарет Этвуд, «Кихот» Салмана Рушди, Ducks, Newburyport Люси Элманн, «Женщина, девочка, другое» Бернардин Эрнесто, «Оркестр меньшинств» Чигози Обиомы, «10 минут и 38 секунд в этом странном мире» Элиф Шафак.
Этвуд и Рушди становились лауреатами Букеровской премии в 2000 и 1981 годах соответственно.
«Заветы» Маргарет Этвуд стали продолжением ее популярной книги «Рассказ служанки».