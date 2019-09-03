Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Народный артист России Александр Розенбаум впервые прокомментировал сообщения о своей госпитализации, сообщает сайт kp.ru.

Накануне стало известно, что артист перенес операцию. Продюсер музыканта рассказала, что он перенес плановую операцию, которая не повлияет на его концертный график.

Розенбаум сообщил, что он остается в больнице

«Я в больнице под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — заявил Розенбаум.

Он отметил, что на концертном графике госпитализация не отразится.