Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни «Третье сентября», передает РИА «Новости».

Николаев является автором песни, которая известна в исполнении Михаила Шуфутинского.

Николаев рассказал, что в выбранной для песни дате 3 сентября нет никакого скрытого смысла. По его признанию, она просто удачно ложилась на мелодию композитора Игоря Крутого.

Он также поблагодарил своих коллег Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появилась новая особая дата, и признался, что ему льстит популярность песни.