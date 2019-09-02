Умер Терренс Дикс

Скончался в возрасте 84 лет сценарист культового британского сериала «Доктор Кто», романов и новеллизаций о Докторе — Терренс Дикс. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на писателя Стивена Коула.

По словам писателя, Дикс умер 2 сентября.

«Мне так грустно, что легенда «Доктора Кто» умерла», — подчеркнул Коул.

В настоящее время причина смерти известного сценариста пока неизвестна.

Известно, что Дикс проживал в Хэмпстеде в Лондоне. Был женат и имел троих сыновей. Сценарист также написал для ATV мыльную оперу Перекресток, а для «Би-би-си» научно-фантастический сериал Moonbase 3 (1973).