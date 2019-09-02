Стало известно о самочувствии Мамонова после выписки

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Музыкант и актер Петр Мамонов выписан из больницы до следующей операции на сердце, передает ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу.

Новую операцию Мамонову проведут в конце сентября. «Его выписали, едем домой. Чувствует он себя, честно говоря, неважно», — призналась Ольга Мамонова.

Музыканта госпитализировали 24 августа с обширным инфарктом, 26 августа ему сделали операцию. Предполагалось, что он останется в 1-й Градской больнице в Москве до нового стентирования.

Ранее сообщалось, что Петру Мамонову потребуется вторая операция.