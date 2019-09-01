Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет сделать из шестой части «Терминатора» трилогию. Об этом он рассказал Deadline.

По его словам, шанс того, что фильм сможет стать трилогией, существует, однако для этого необходимо, чтобы новая часть стала кассовой.

«Если нам повезет заработать немного денег, то следующие части состоятся», — подчеркнул Кэмерон.

Он отметил, что только на проработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Хэмилтон (Саре Коннор), ушло несколько недель.

«Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов», — добавил Кэмерон.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер и Линда Гамильтон появятся в новом «Терминаторе».