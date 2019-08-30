Названа актриса на роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка»

Американскаий поставщик фильмов и сериалов Netflix определил актерский состав фильма «Блондинка» про звезду 1950-х годов Мэрилин Монро. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как отмечается, съемки пройдут в Лос-Анджелесе. Главную роль в киноленте исполнит кубино-испанская актриса Ана де Армас. В картине также примут участие Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон.

Режиссером и сценаристом нового проекта выступил Эндрю Доминик, известный по фильму «Ограбление казино».

В основу сюжета киноленты лег роман писательницы Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о спрятанных посмертных фотографиях Мэрилин Монро.